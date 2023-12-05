Форвард Баварии хочет перейти в Саудовскую Аравию

Бавария может избавиться от одного из своих игроков.

Как сообщает издание Sky Sports, Эрик-Максим Шупо-Мотинг хочет перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Конкретные претенденты не называются.

Отмечается, что трансфер, скорее всего, не состоится этой зимой. Камерунец хочет доработать свой контракт с мюнхенцами до конца и уйти по завершению текущего сезона.

В нынешнем сезоне 34-летний ветеран провел за "красных" 16 матчей, но в сумме наиграл менее 500 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария интересуется одноклубником Цыганкова и Довбика.

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