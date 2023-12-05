Бавария намерена приобрести итальянского вундеркинда

Джорджо Скальвини может оказаться в стане мюнхенцев.

Мюнхенская Бавария намерена усилить линию защиты.

Как сообщает издание Bild, немецкий гранд заинтересован в услугах 19-летнего центрбэка Джорджо Скальвини. Итальянец является одним из вариантов усиления данной позиции.

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Отмечается, что приобрести Скальвини будет тяжело, ведь Аталанта хочет удержать его, а контракт, который действителен до 2027 года позволит клубу ставить свои условия при переговорах.

В текущем сезоне Джорджо сыграл в 17 матчах и забил один гол. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

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