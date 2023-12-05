Де Хеа может заменить тер Штегена в Барселоне

На Давида де Хеа, который ныне находится без клуба появился еще один претендент.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, в услугах испанца заинтересована Барселона.

Решение подписать опытного голкипера связано с тем, что травма Марка-Андре тер Штегена оказалась труднее, чем предполагалось.

Альтернативным вариантом является не менее опытный испанец Серхио Асенхо, ранее игравший за Вильярреал.

Также в услугах де Хеи заинтересован Ньюкасл, основный вратарь которого Ник Поуп, также пропустит длительный срок из-за травмы.

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