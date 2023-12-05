Гол Яремчука помог Валенсии обыграть Аросу в Кубке Испании

Украинец вышел в старте и сделал свое дело.

Во вторник, 5 декабря, в рамках 1/32 финала Кубка Испании Ароса принимала Валенсию. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил форвард "летучих мышей" Роман Яремчук. Украинец отличился на восьмой минуте игры.

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Данный гол стал для 28-летнего футболиста первым в составе нового клуба. Ранее Яремчук провел уже девять матчей в рамках Ла Лиги, в которых не отличился результативными действиями.

Напомним, Роман был арендован этим летом у Брюгге до июня 2024 года.

Статистика матча Кубка Испании Ароса - Валенсия

Ароса - Валенсия 0:1

Гол: Яремчук, 8

Удары: 8 - 8

Удары в створ: 2 - 4

Владение мячом: 48% - 52%

Атаки: 108 - 118

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