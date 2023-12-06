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Бавария срочно ищет зимой центрального защитника

У мюнхенцев есть три варианта.
Сегодня, 16:57
Клеман Ленгле / Getty Images
Клеман Ленгле / Getty Images

Бавария зимой сосредоточиться на поиске центрального защитника, пишет Sport Bild.

Дело в том, что мюнхенцы потеряли Маттейса де Лигта из-за травмы, а Ким Мин Чжэ уедет на Кубок Азии. И при этом руководство клуба все еще не знает, какие выделить средства.

В шорт-листе сейчас есть три игрока. Первый и самый дешевый - Клеман Ленгле, который принадлежит Барселоне. Его трансфер или аренда будут самым дешевым вариантом.

Второй вариант Арнау Мартинес из Жироны, Трансфермаркт оценивает 20-летнего игрока в 15 млн евро.

И третий вариант, самый дорогой - Джорджио Скальвини из Аталанты. Защитник оценивается уже в 40 млн евро, имеет долгосрочный контракт с клубом, да и бергамаски не хотят его отпускать.

Ранее также сообщалось, что одного новичка Бавария уже подписала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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