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Мудрик получил средние оценки за игру с МЮ несмотря на ассист

Украинец не сумел помочь своей команде сыграть хотя бы вничью.
Сегодня, 00:39
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках 15-го тура АПЛ МЮ на своем поле обыграл Челси со счетом 2:1.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили свои оценки по итогу матча.

Оба сайта оценили игру украинца Михаила Мудрика всего в 6.6 балла несмотря на голевую передачу в первом тайме на Коула Палмера.

Вингер провел на поле 77 минут и отдал 9 из 13 точных передач, 1 раз неудачно пошел в обводку, 1 раз точно навесил, сделал две передачи под удар, семь раз потерял мяч и три раза ударил по воротам (2 раза не в створ и 1 удар был заблокирован).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Михаил Мудрик

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