Сборная Украины U-19 узнала соперников в рамках элит-раунда отбора чемпионат Европы
"Желто-синие" проведут свои поединки в марте следующего года.
Состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024, где сборная Украины U-19 узнала своих соперников.
В итоге, "желто-синие" попали в одну группу со Швейцарией, Северной Македонией и Латвией. Поединки пройдут с 18 по 26 марта 2024 года.
Напомним, финальная стадия турнира состоится 15-28 июля следующего года.
Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала соперника по плей-офф отбору на Евро-2024.
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