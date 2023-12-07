Сборная Украины U-19 узнала соперников в рамках элит-раунда отбора чемпионат Европы

"Желто-синие" проведут свои поединки в марте следующего года.

Состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024, где сборная Украины U-19 узнала своих соперников.

В итоге, "желто-синие" попали в одну группу со Швейцарией, Северной Македонией и Латвией. Поединки пройдут с 18 по 26 марта 2024 года.

Напомним, финальная стадия турнира состоится 15-28 июля следующего года.

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала соперника по плей-офф отбору на Евро-2024.

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