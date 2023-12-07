Саттон: Может ли упрямство Артеты стоить Арсеналу титула?

Экс-игрок Челси и Селтика Крис Саттон предполагает, что Артета может сам вставлять палки в колеса Арсеналу.

Бывший форвард считает "канониров" претендентами на титул, однако слепая вера главного тренера в Давида Райю может стать фатальной.

"Может ли упрямство Артеты, выпускающего Райю, стоить Арсеналу титула в конце сезона?

Я просто не понимаю этого. Я знаю, что происходило в начале сезона. Он намекал, что игры между вратарями будут распределяться поровну, но позавчера Райя, по-моему, совершил несколько серьезных ошибок.

В АПЛ ты должен доминировать в своей штрафной. Доминирует ли он, когда соперник делает навес? Нет. Что касается отражения ударов, он в порядке, такие голы, как в игре с Лутоном, когда мяч прошел под ним, могут случиться с любым. Но с точки зрения борьбы за титул – а Арсенал борется за него – это плохой гол. Деклан Райс спас Давида", – цитирует Саттона Daily Mail.

Ранее, напомним, Невилл предположил, что МЮ дискредитируют сами игроки.

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