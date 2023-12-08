Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2: обзор матча и результат игры 07.12.2023

В четверг, 7 декабря, программу 15-го тура Английской Премьер-лиги закрывало Лондонское дерби Тоттенхэма и Вест Хэма.

Команда Маурисио Почеттино испытывает тяжелые кадровые проблемы. Это привело к тому, что на скамейке запасных "шпор" были игроки, о которых среднестатистический фанат ничего не знает.

Дэвид Мойес в свою очередь решил пойти на эксперимент и сыграть без ярко выраженного форварда - на позиции "девятки" номинально числился Джаррод Боуэн.

Тоттенхэм захватил лидерство с первых минут и преобразовал его в забитый гол. На 11-й минуте матча Педро Порро исполнил навес с углового, а Кристиан Ромеро головой отправил мяч в дальний угол.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

До перерыва хозяева поля могли увеличить преимущество, но отлично сыграл Лукаш Фабьянски, который, забегая наперед, стал лучшим игроком встречи.

На старте второй половины "молотобойцам" удалось сравнять счет. Мохаммед Кудус решился на удар из-за пределов штрафной.

Удар был заблокирован Ромеро, но мяч после его блока попал в Бена Дэвиса и очень удачно отскочил к Джарроду Боуэну, который с близкого расстояния переиграл Гульельмо Викарио.

Источник: Getty Images

А за 15 минут до конца помутнение нашло на Дестини Удоджи. Итальянец получил мяч возле собственной штрафной и отдал пас на Викарио. Но пас получился слабым, вратарю пришлось в падении кулаками выбивать мяч, чтобы его не перехватил соперник.

В итоге мяч оказался у Джеймса Уорд-Прауза. Первый удар по полупустым воротам на себя приняла штанга, но второй был более точен. Он же и принес Вест Хэму победу, которая позволила команде закрепиться на девятой строчке таблицы АПЛ. Тоттенхэм в свою очередь упустил возможность догнать Манчестер Сити.

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Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм 15-го тура АПЛ

Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2

Голы: Ромеро, 11 - Боуэн, 52, Уорд-Прауз, 74.

Ожидаемые голы (xG): 1,59 - 1,83

Владение мячом: 75% - 25%

Удары: 23 - 11

Удары в створ: 7 - 5

Фолы: 11 - 12

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Ромеро, Дэвис, Удоджи - Биссума (Хиль, 84), Хойбьерг (Ришарлисон, 67), Джонсон (Сарр, 84), Ло Чельсо (Скипп, 67), Кулусевски - Сон (Велис, 88).

Вест Хэм: Фабьянски - Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон - Альварес, Уорд-Прауз, Кудус (Форналс, 88), Соучек, Пакета - Боуен.

Предупреждения: Порро, Ромеро, Кулусевски - Эмерсон, Уорд-Прауз, Альварес.

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