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Два футболиста Динамо провели юбилейные матчи за клуб в УПЛ

Для Николая Шапаренко и Александра Караваева игра против Металлиста 1925 стала особенной.
Сегодня, 13:45
Николай Шапаренко / Getty Images
Николай Шапаренко / Getty Images

В рамках перенесенного матча 3 тура УПЛ Динамо обыграло Металлист 1925 со счетом 4:2.

Для двух игроков киевского клуба данный матч запомнится не только победой, но и личным юбилеем. Речь идет о Александре Караваеве и Николае Шапаренко.

Шапаренко и Караваев провели в чемпионате Украины юбилейный 100-ый матч за Динамо в рамках чемпионатов Украины.

Николай присоединился к киевлянам в 2015, однако, дебютировал в стане основы лишь спустя 2 года. В ста играх на счету Шапаренко 14 голов.

Что касается Караваева, то он перешел в украинский гранд в 2019 и за 100 матчей отличился 4 забитыми мячами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Александр Караваев Николай Шапаренко

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Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

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