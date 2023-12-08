Одноклубник Яремчука снялся в супергеройском блокбастере

Фулькье открыл в себе актерские способности.

Футболист Валенсии Димитри Фулькье сменил на некоторое время свою деятельность.

Уроженец Парижа сыграл главную роль в научно-фантастическом фильме о супергероях Нонм, который только что вышел на экраны в Гваделупе и Мартинике.

"Я играю лучшего друга главного героя Нонма, что на креольском языке означает "человек".

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"Уход из футбола в кино? Я слишком люблю футбол, чтобы отказаться от него, даже если Дензел Вашингтон предложил бы снять со мной фильм", - заявил Фулькье.

В текущем сезоне на счету защитника "летучих мышей" 11 матчей в рамках Ла Лиги.

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