Одноклубник Яремчука снялся в супергеройском блокбастере
Фулькье открыл в себе актерские способности.
Футболист Валенсии Димитри Фулькье сменил на некоторое время свою деятельность.
Уроженец Парижа сыграл главную роль в научно-фантастическом фильме о супергероях Нонм, который только что вышел на экраны в Гваделупе и Мартинике.
"Я играю лучшего друга главного героя Нонма, что на креольском языке означает "человек".
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"Уход из футбола в кино? Я слишком люблю футбол, чтобы отказаться от него, даже если Дензел Вашингтон предложил бы снять со мной фильм", - заявил Фулькье.
В текущем сезоне на счету защитника "летучих мышей" 11 матчей в рамках Ла Лиги.
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