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Одноклубник Яремчука снялся в супергеройском блокбастере

Фулькье открыл в себе актерские способности.
Сегодня, 18:21
Димитри Фулькье / Getty Images
Димитри Фулькье / Getty Images

Футболист Валенсии Димитри Фулькье сменил на некоторое время свою деятельность.

Уроженец Парижа сыграл главную роль в научно-фантастическом фильме о супергероях Нонм, который только что вышел на экраны в Гваделупе и Мартинике.

"Я играю лучшего друга главного героя Нонма, что на креольском языке означает "человек".

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"Уход из футбола в кино? Я слишком люблю футбол, чтобы отказаться от него, даже если Дензел Вашингтон предложил бы снять со мной фильм", - заявил Фулькье.

В текущем сезоне на счету защитника "летучих мышей" 11 матчей в рамках Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия фильм

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