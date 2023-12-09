Гвардиола: Когда ты побеждаешь, ты лучший в мире, проигрываешь - у тебя кризис

Наставник Манчестер Сити признал, что его команда слишком долго чувствовала себя в безопасности.

В преддверии матча 16-го тура АПЛ против Лутон Таун главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола ответил на вопрос прессы о нынешней форме своей команды.

Испанский специалист отметил сложность ситуации, ведь все привыкли, что "горожане" лишь побеждают. Но сейчас они имеют четырехматчевую серию без побед.

"Когда ты побеждаешь, ты лучший в мире, а отсутствие победы — это кризис.Это всегда преувеличено", - цитирует тренера BBC.

"Долгое время мы жили как кошки и знали, насколько мы хороши. Видите, как сложно то, что мы сделали, и что будет? Плохие результаты помогут вам это понять".

"Дело не в самоуспокоенности. Самоуспокоенность связана с опозданием на тренировку, плохой тренировкой, плохим выполнением работы. Но болельщики и СМИ говорят: "Боже мой, они проигрывают". Четыре игры без побед. Может быть пять, шесть. Это может случиться".

Источник: Getty Images

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Он заявил, что проблема для его команды заключается в том, что соперники все ближе подбираются к Сити.

"Но посмотрите на следующие три команды (в таблице). Как они делают все больше и больше, год за годом. Я вижу голод у соперников".

"Я вижу это. Игроки должны понять, что не мои слова или наши достижения могут помочь. Это они на поле говорят: "О боже мой, соперники намного лучше". После этого мы сможем сделать шаг вперед. Это единственный путь".

Матч между Лутоном и Манчестер Сити состоится в воскресенье, 10 декабря. Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

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