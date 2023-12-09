Русин готов вернуться на поле после травмы

Украинский нападающий попал в заявку Сандерленда на матч Чемпионшипа.

В субботу, 9 декабря, Сандерленд в рамках 20-го тура английского Чемпионшипа примет на своем поле Вест Бромвич.

В заявку "черных котов" на этот поединок попал украинский нападающий Назарий Русин, который восстановился после травмы и начнет игру на скамейке запасных.

Последний раз украинец выходил на поле 25 ноября в матче с Плимутом, после чего пропустил две игры из-за пахового растяжения.

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Всего в нынешнем сезоне Русин принял участие в девяти матчах в составе Сандерленда в Чемпионшипе, отличившись одной результативной передачей.

Напомним, ранее Сандерленд отправил в отставку главного тренера.

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