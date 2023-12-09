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Футбол

Салах отметил двойной юбилей за счет гола в ворота Кристал Пэлас

Египтянин очередной раз вписал себя в историю Ливерпуля и чемпионата Англии.
Сегодня, 17:44
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Ливерпуль одержал волевую победу над Кристал Пэлас со счетом 2:1 в рамках 16-го тура АПЛ.

Это было бы невозможным без гола в исполнении Мохамеда Салаха. Египетский вингер сравнял счет на 76-й минуте встречи, после чего мерсисайдцам удалось вырвать победу в добавленное ко второму тайму время.

Как сообщает Sky Sports, для Салаха данный гол стал уже 200-м в футболке Ливерпуля и 150-м в рамках Английской Премьер-лиги.

К тому же, 31-летний футболист попал в ТОП-5 по количеству матчей, которое ему понадобилось, чтобы забить 150 голов в АПЛ. Салаха (247 матчей) опередили лишь Алан Ширер (212), Серхио Агуэро (217), Харри Кейн (218) и Тьерри Анри (220).

Напомним, что Мохамед Салах присоединился к Ливерпулю летом 2017 года, перейдя из Ромы за 42 миллиона евро. С того момента он провел за "красных" 327 матчей во всех турнирах, в которых, помимо 200 голов, отметился 87 асситами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Мохамед Салах

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