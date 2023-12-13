Наставник Милана рассказал, знал ли он о нелегальных ставках экс-игрока клуба

Стефано Пиоли заявил, что узнал об этом, когда и все.

Наставник Милана Стефано Пиоли рассказал, знал ли он об игровой зависимости Сандро Тонали.

По словам Пиоли, ему стало известно о том, что его экс-подопечный увлекался ставками и делал это на нелегальных ресурсах, ставя в том числе и на футбол, тогда когда и всем остальным.

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"Когда Ньюкасл подписывал Тонали, это выглядело как отличная сделка. Никто не мог предвидеть того, что произойдет впоследствии. Нет сомнений в игровых качествах этого игрока. Он выдающийся футболист.

Знал ли я о его проблемах с азартными играми? Абсолютно нет. Я думаю, что у меня достаточно открытые отношения с игроками, я стараюсь говорить с ними о многих вещах, но, к сожалению, часто мы на самом деле не знаем, чем они занимаются", - заявил итальянский тренер.

Напомним, этим летом Тонали был продан в Ньюкасл, а затем обвинен в нелегальных ставках и дисквалифицирован, что побудило фанатов на иногда шуточные, а иногда серьезные суждения о том, что Милан знал о зависимости игрока еще до того, как продал его.

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