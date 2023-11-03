Спортдир Ньюкасла - о Тонали: Это был настоящий шок
Спортивный директор Ньюкасла Дэн Эшуорт признался, что бан Сандро Тонали стал для него настоящим шоком.
Напомним, что хавбек, приобретенный этим летом у Милана, получил 10-месячный бан за нелегальные ставки. Эшуорт признался, что подобное случается впервые в его карьере.
"Мне сложно понять, что другие клубы знают или не знают. Мы можем лишь заниматься своим внутренним расследованием. Я просто не знаю, мне сложно ответить знал ли Милан о нарушениях хавбека.
Я 16 лет в этой сфере, и ничего подобного еще не происходило. Мы гордимся тем, насколько мы осмотрительны, тратим много времени на изучение характера игрока, его спортивных качеств. Но в мире, где действует Общий регламент защиты персональных данных (GDPR), сложно разобраться, что можно знать, а чего знать нельзя, что можно проверять, а что нельзя.
Мы еще ничего не придумали. Когда я говорю с другими спортивными и генеральными директорами, то встает вопрос: как вообще можно было об этом знать? Это был настоящий шок, большой сюрприз. Для нас всех такое в новинку", – приводит слова Эшуорта The Guardian.
Ранее также сообщалось, что хавбек Барселоны пропустит матч против Шахтера.
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