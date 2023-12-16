iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полузащитник Манчестер Сити покинет клуб зимой

Келвин Филлипс не входит в планы Гвардиолы.
Сегодня, 11:45
Келвин Филлипс / Getty Images
Келвин Филлипс / Getty Images

Футболист Манчестер Сити Келвин Филлипс сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, тренерский штаб команды принял решение попрощаться с игроком.

Не уточняется, будет это аренда или полноценный трансфер.

Читай также: Широкие улыбки и слезы радости: футболисты Манчестер Сити посетили детскую больницу

Услугами 28-летнего игрока интересовались Ньюкасл, Ювентус, Бавария, Ливерпуль и другие.

В текущем сезоне Филлипс провел 305 минут на поле за Манчестер Сити во всех турнирах.

Ранее Гвардиола поделился информацией о состоянии Холанда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Келвин Филлипс

Статьи по теме

ПСЖ и Ман Сити могут обменяться игроками зимой ПСЖ и Ман Сити могут обменяться игроками зимой
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
BLAST Premier: World Final 2023: онлайн-трансляция матча FaZe - MOUZ BLAST Premier: World Final 2023: онлайн-трансляция матча FaZe - MOUZ
Биатлон: онлайн-трансляция гонки преследования у мужчин на третьем этапе Кубка мира Биатлон: онлайн-трансляция гонки преследования у мужчин на третьем этапе Кубка мира
Помочь журналистам

Видео

Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа13:52
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
Киберспорт13:45
BLAST Premier: World Final 2023: онлайн-трансляция матча FaZe - MOUZ
Биатлон13:41
Биатлон: онлайн-трансляция гонки преследования у мужчин на третьем этапе Кубка мира
Европа13:35
Тен Хаг назвал цель Манчестер Юнайтед после вылета из Лиги чемпионов
Европа13:23
По стопам Роналду и Джорджины: Антонелла выложила совместное фото с Месси из спортзала
Бокс13:13
Дэвис отказался от боя с Хэйни за невероятный гонорар
Украина12:51
"Результаты были отвератительные": Хацкевич оценил шансы Динамо на чемпионство
Европа12:50
Реал и Барселона могут заработать баснословные деньги после запуска Суперлиги
Украина12:24
Хацкевич назвал двух игроков Динамо, которых стоит вернуть из аренды
Европа12:21
Рэшфорд перенес на этой неделе тяжелую болезнь, но все равно готовится сыграть с Ливерпулем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK