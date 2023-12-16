Полузащитник Манчестер Сити покинет клуб зимой

Келвин Филлипс не входит в планы Гвардиолы.

Футболист Манчестер Сити Келвин Филлипс сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, тренерский штаб команды принял решение попрощаться с игроком.

Не уточняется, будет это аренда или полноценный трансфер.

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Услугами 28-летнего игрока интересовались Ньюкасл, Ювентус, Бавария, Ливерпуль и другие.

В текущем сезоне Филлипс провел 305 минут на поле за Манчестер Сити во всех турнирах.

Ранее Гвардиола поделился информацией о состоянии Холанда.

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