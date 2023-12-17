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Лацио - Интер: обзор и результат матча чемпионата Италии 17.12.2023

"Нерадзурри" победили "орлов", хотя игра была равной.
Вчера, 23:47
Интер / Getty Images
Интер / Getty Images

В рамках 16-го тура чемпионата Италии Лацио на своем поле встретился с Интером.

Команды провели равный поединок, но, гостям повезло реализовать свои моменты, а хозяевам нет.

Хотя, именно у коллектива Маурицио Сарри возник первый шанс открыть счет. На 23-й минуте Чиро Иммобиле оказался с мячом в штрафной соперника, однако, пробил прямо в Яна Зоммера.

На 40-й минуте уже Лаутаро Мартинес смог вывести свою команду вперед. Форвард "нерадзурри" после ошибки соперника отобрал мяч и легко отправил мяч в ворота Ивана Проведеля.

В начале первого тайма Николо Ровелла сильно пробил из пределов штрафной Интера, но Соммер отлично справился с ударом итальянского хавбека, а уже на 66-ой минуте удвоил преимущество Интера и установил финальный счет.

В концовке матча, когда казалось, что для Лацио вряд-ли случится еще плохое Мануэль Лаццари оставил свою команду вдесятером.

В итоге, Интер легко додержал победный счет и возглавил турнирную таблицу Серии А, а Лацио остался на 11-ом месте с 21 очком в активе.

Статистика матча чемпионата Италии Лацио - Интер

Лацио - Интер 0:2

Голы: Мартинес, 40, Тюрам, 66

xG: 1.28 - 1.45
Удары: 13 - 12
Удары в створ: 4 - 3
Владение мячом: 48% - 52%

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