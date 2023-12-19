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Бандиты ударили жену: голкипер ПСЖ стал жертвой ограбления в собственном доме

Трое преступников были пойман, один убежал, а полицейский был ранен.
Сегодня, 15:13
Александр Летелье / Getty Images
Александр Летелье / Getty Images

В ночь на 18 декабря вратарь ПСЖ Александр Летелье стал жертвой ограбления. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, около 2 часов ночи игрок и его жена проснулись от звука сигнализация, которая среагировала на передвижения в саду. Они сразу вызвали полицию.

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Группа бандитов, в которой числилось четыре человека, успели проникнуть внутрь и взять в заложники не только супругов, но и двух маленьких детей в возрасте 2 и 6 лет. 

Нападавшие требовали деньги и ювелирные украшения, угрожая ножом. Во время нападания жена Летелье пострадала - ее ударили в лицо.

Полиция успела арестовать только троих из четырех бандитов – двух несовершеннолетних (по 16) и одного взрослого (21). Один из полицейских получил ранение в колено.

Напомним, летом текущего года другого вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму также ограбили и пытались похитить.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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