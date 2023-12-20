iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Удача улыбнулась нам": Почеттино оценил выход Челси в полуфинал Кубка лиги

Аргентинец нацелен выиграть трофей.
Сегодня, 08:42
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о выходе команды в полуфинал Кубка английской лиги.

По словам специалиста, команда заслужила выиграть у Ньюкасла и продолжить борьбу за трофей.

Читай также: Мудрик: Нужно давить и верить до последней секунды

"Это была действительно хорошая игра. Мы ошиблись в моменте с пропущенным голом. Я говорил игрокам – всегда верить до самого конца.

Иногда в футболе надо немного удачи, и она улыбнулась нам. Мои комплименты игрокам – они фантастически проявили себя.

Очень хорошее начало, мы очень рады. Фанаты и клуб заслуживают этого. Это большая мотивация для нас. Ждем жеребьевки", - приводит слова тренера BBC.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Челси - Ньюкасл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

Статьи по теме

Схватил за горло: Мудрик спровоцировал потасовку, заступившись за партнера Схватил за горло: Мудрик спровоцировал потасовку, заступившись за партнера
Мудрик: Нужно давить и верить до последней секунды Мудрик: Нужно давить и верить до последней секунды
Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги
Гол и реализованный пенальти Мудрика помогли Челси обыграть Ньюкалс Гол и реализованный пенальти Мудрика помогли Челси обыграть Ньюкалс
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги
Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА10:11
Морант помог Мемфису одолеть Новый Орлеан в своем первом матче после отстранения
09:55
Польша - Украина: онлайн-трансляция рещающего матча отбора на ЧМ-2024 по футзалу
Формула 109:41
Феррари заменит 95% элементов в болиде для сезона-2024
09:35
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет решающий матч с Польшей
Европа09:25
Схватил за горло: Мудрик спровоцировал потасовку, заступившись за партнера
Европа09:02
Футбол сегодня: матчи Барселоны, Баварии, ПСЖ, Байера, кубковые встречи Ливерпуля и Интера
Европа08:42
"Удача улыбнулась нам": Почеттино оценил выход Челси в полуфинал Кубка лиги
НХЛ08:24
НХЛ: Коламбус и Баффало забросили 13 шайб, Аризона сделала невероятный камбэк, Тампа-Бэй разгромила Сент-Луис
Европа08:00
Мудрик: Нужно давить и верить до последней секунды
НБА07:44
НБА: Голден Стэйт обыграл Бостон в овертайме, Портленд сенсационно победил Финикс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK