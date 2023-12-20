"Удача улыбнулась нам": Почеттино оценил выход Челси в полуфинал Кубка лиги
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о выходе команды в полуфинал Кубка английской лиги.
По словам специалиста, команда заслужила выиграть у Ньюкасла и продолжить борьбу за трофей.
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"Это была действительно хорошая игра. Мы ошиблись в моменте с пропущенным голом. Я говорил игрокам – всегда верить до самого конца.
Иногда в футболе надо немного удачи, и она улыбнулась нам. Мои комплименты игрокам – они фантастически проявили себя.
Очень хорошее начало, мы очень рады. Фанаты и клуб заслуживают этого. Это большая мотивация для нас. Ждем жеребьевки", - приводит слова тренера BBC.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Челси - Ньюкасл.
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