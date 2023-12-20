Артета хочет подписать зимой четверых игроков
Однако денег у клуба хватит лишь на двоих.
Микель Артета определился с трансферными планами на зимнее окно, пишет The Independent.
Наставник лондонского Арсенала хочет, чтобы в январе клуб купил форварда, центрального полузащитника и двух крайних защитников.
На форварда "канониры" рассматривают Айвана Тоуни, на которого также претендуют другие клубы АПЛ. А вот по другим позициям у лондонцев множество вариантов.
Однако при текущем бюджете клуб сможет купить максимум двоих футболистов. Чтобы полностью удовлетворить аппетиты Артеты придется кого-то продать.
Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм готов перехватить защитника у МЮ.
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