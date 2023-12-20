Артета хочет подписать зимой четверых игроков

Однако денег у клуба хватит лишь на двоих.

Микель Артета определился с трансферными планами на зимнее окно, пишет The Independent.

Наставник лондонского Арсенала хочет, чтобы в январе клуб купил форварда, центрального полузащитника и двух крайних защитников.

На форварда "канониры" рассматривают Айвана Тоуни, на которого также претендуют другие клубы АПЛ. А вот по другим позициям у лондонцев множество вариантов.

Однако при текущем бюджете клуб сможет купить максимум двоих футболистов. Чтобы полностью удовлетворить аппетиты Артеты придется кого-то продать.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм готов перехватить защитника у МЮ.

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