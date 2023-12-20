iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Артета хочет подписать зимой четверых игроков

Однако денег у клуба хватит лишь на двоих.
Сегодня, 17:24
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Микель Артета определился с трансферными планами на зимнее окно, пишет The Independent.

Наставник лондонского Арсенала хочет, чтобы в январе клуб купил форварда, центрального полузащитника и двух крайних защитников.

На форварда "канониры" рассматривают Айвана Тоуни, на которого также претендуют другие клубы АПЛ. А вот по другим позициям у лондонцев множество вариантов.

Однако при текущем бюджете клуб сможет купить максимум двоих футболистов. Чтобы полностью удовлетворить аппетиты Артеты придется кого-то продать.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм готов перехватить защитника у МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

Статьи по теме

Экс-капитан Арсенала рассказал, почему принял решение уйти из клуба Экс-капитан Арсенала рассказал, почему принял решение уйти из клуба
Зинченко - лучший защитник Арсенала в матче с Брайтоном по оценкам WhoScored Зинченко - лучший защитник Арсенала в матче с Брайтоном по оценкам WhoScored
Вспомнил молодость: Зинченко сфотографировался со своим фото в ПСВ Вспомнил молодость: Зинченко сфотографировался со своим фото в ПСВ
"ПЯТНАДЦАТЬ ПОДРЯД": Астон Вилла попыталась впечатлить известную певицу после победы над Арсеналом "ПЯТНАДЦАТЬ ПОДРЯД": Астон Вилла попыталась впечатлить известную певицу после победы над Арсеналом
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги
Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:57
Милан хочет приобрести одного из главных бомбардиров Бундеслиги
Другие страны18:48
Экс-форвард ПСЖ госпитализирован в тяжелом состоянии
Другие страны18:28
"Вот что такое правосудие в Чили": суд дал полугодовую отстрочку футболисту, который пытался убить свою девушку
Европа18:22
Месси стал спортсменом года в Аргентине
Европа18:20
Стало известно, когда состоится решающий суд над Алвесом по делу об изнасиловании
Теннис18:06
Бывший тренер Федерера нашел себе нового подопечного
Европа17:51
Манчестер Юнайтед и Барселона поспорят за одноклубника Миколенко
Европа17:44
ПСЖ близок к подписанию бразильского таланта
Киберспорт17:30
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа17:24
Артета хочет подписать зимой четверых игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK