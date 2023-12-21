"Решение суда не санкционирует Суперлигу": Ла Лига выпустила официальное заявление

Руководство испанского футбола отреагировало на решение суда Европейского суда. В заявлении сказано, что лига рада вердикту, ведь он не разрешает создавать турниры, которые схожи на Суперлигу.

"Ла Лига подчеркивает, что решение суда Европейского союза не санкционирует Суперлигу, и что в 2022 году УЕФА уже включил изменение в свой регламент по авторизации новых турниров, которое адаптировано к тому, что сейчас постановил суд.

Хоть учредители Суперлиги утверждают, что это решение принято в их пользу, суд ЕС четко указал: "Это не означает, что турниры, подобные проекту Суперлиги, должны быть обязательно разрешены. Суд, получив общий ответ на вопрос о правилах ФИФА и УЕФА, не стал выносить решение по этому конкретному проекту в решении.

Ла Лига, единственная лига, участвовавшая в разбирательстве, приветствует это заявление, которое соответствует официальной позиции, выраженной беспрецедентными 23 национальными правительствами ЕС и Еврозоны, которые присоединились к футбольному и спортивному сообществу в целом, защищая футбольную пирамиду от сепаратистских моделей, таких как так называемая европейская Суперлига.

Суть этого решения также совпадает с выводами генерального адвоката от декабря 2022 года, который заявил, что "хотя компания Суперлиги имеет свободу создать свое собственное независимое футбольное соревнование вне экосистемы УЕФА или ФИФА, она не может, помимо создания этого соревнования, продолжать участвовать в футбольных соревнованиях, организованных ФИФА и УЕФА, без предварительного разрешения этих федераций".

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Хавьер Тебас - президент Ла Лиги / Источник: Getty Images

Ла Лига уверена, что футбольное общество против Суперлиги, которое должна обогатить самые богатые клубы.

"Независимо от этого решения, вся футбольная экосистема, включая игроков, тренеров, лиги, федерации и клубы, уже громко и ясно заявила, что не желает модели, которая увековечивает участие привилегированного круга лиц, ограничивая вершину европейского футбола элитой, а не открытым спортом для всех.

Создание лиги, призванной обогатить самые богатые клубы и сосредоточить власть в руках небольшого числа привилегированных команд, также приведет к потере десятков тысяч рабочих мест и резко сократит налоговые поступления в государственную казну на всем континенте".

Ранее УЕФА отреагировал на вердикт суда Европейского союза.

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