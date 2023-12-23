Лутон - Ньюкасл: обзор и результат матча чемпионата Англии 23.12.2023

В рамках 18-го тура АПЛ Ньюкасл на чужом поле встретился с Лутоном.

Еще в первом тайме все пошло не по плану подопечных Эдди Хау. На 25-ой минуте они пропустили от Андроса Таунсенда, а на 38-ой минуте капитан гостей Джамал Лассельс досрочно завершил матч из-за травмы.

В таких условиях "сорокам" было сложно отыграться, однако, они пытались это сделать. На старте второго тайма Энтони Гордон опасно пробивал по воротам Томаша Камински, но мяч пролетел рядом со штангой.

Чуть позже Александр Исак все же забил, однако, его гол был отменен из-за офсайда.

"Шляпники" тоже пытались отвечать. Так, в конце поединка Росс Баркли мог удваивать счет, но матч в итоге так и завершился минимальной победой его команды.

Статистика матча чемпионата Англии Лутон - Ньюкасл

Лутон - Ньюкасл 1:0

Гол: Таунсенд, 25

xG: 1.80 - 1.55

Удары: 16 - 15

Удары в створ: 5 - 2

Владение мячом: 34% - 66%

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