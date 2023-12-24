Защитник Ливерпуля сломал ключицу в результате столкновения с Клоппом

Ливерпуль на Энфилде сыграл вничью с Арсеналом (1:1) в рамках 18-го тура АПЛ.

В середине первого тайма произошел необычный инцидент, который привел к травме игрока. Букайо Сака в борьбе с Костасом Цимикасом подтолкнул своего оппонента. Грек влетел в своего тренера, Юргена Клоппа, который стоял у боковой линии.

В результате этого столкновения Цимикас получил перелом ключицы и сразу же был заменен. О травме своего подопечного немецкий специалист рассказал после матча.

"Я был слишком близко, чтобы увидеть, что произошло на самом деле. Я в порядке, в отличие от Костаса. Как минимум, у него сломана ключица. Это очень плохо для нас", - цитирует тренера The Athletic.

Проблема стала вдвойне хуже из-за того, что с октября не может играть основной левый защитник Энди Робертсон, у которого проблемы с плечом.

Ранее Юрген Клопп прокомментировал результат матча против Арсенала, в том числе упомянув момент с неназначенным пенальти за игру рукой Мартина Эдегора.

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