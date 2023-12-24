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Легенда Баварии: Кейн ценнее Левандовски

Зепп Майер сравнил двух форвардов.
Вчера, 23:59
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Экс-голкипер мюнхенской Баварии Зепп Майер сравнил бывшего лидера клуба Роберта Левандовски с нынешним лидером Харри Кейном.

По словам Зеппа, англичанин для "красных" ценнее, чем поляк.

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"Мне почти не хватает слов. Особенность Кейна заключается в том, что он также работает на других и показывает, насколько он уже освоился в Баварии.

Кейн гораздо ценнее, чем был Левандовски", - сказал экс-вратарь.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Харри уже 25 голов и 8 ассистов в 22 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн Бавария Мюнхен

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