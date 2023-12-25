Пушич: Шахтер - не цирковая команда, а сплоченная семья

Рулевой донецкого Шахтера Марино Пушич поделился эмоциями от первых месяцев работы в условиях войны.

По словам боснийского специалиста, у "горняков" одна цель - бороться за честь Украины и принести украинскому народу гордость.

"Мы не цирковая команда, которая просто выходит на поле, чтобы сделать несколько трюков. Мы путешествующая и, прежде всего, сплоченная семья, которая имеет одну главную цель - сделать так, чтобы народ Украины гордился, чтобы на мгновение подарить ему хорошие ощущения, бороться за честь Украины.

Игроки ежедневно сталкиваются с болью и эмоциями войны, это вызывает только глубокое восхищение.

Конечно, здесь также нужно стать чемпионом и выиграть кубок, если это возможно. Но опыт и значение футбола идут гораздо дальше. Когда Шахтер играет на международном уровне, болеет вся Украина. Даже в окопах люди смотрят наши матчи. Это осознание вызывает у ребят очень глубокие эмоции", - цитирует Пушича нидерландский портал SoccerNews.nl.

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