Защитник МЮ отказался от перехода в лигу Саудовской Аравии

Рафаэль Варан болезненно переживает свое понижение в иерархии, но хочет остаться в клубе.

Центрбэк английского МЮ Рафаэль Варан определился со своим будущим.

Как сообащет издание L'equipe, француз болезненно переживает отсутствие игровой практики в клубе, но продолжает ежедневно участвовать в тренировках и помогать своим более молодым партнерам по команде.

Также отмечается, что защитник отказался от предложений из Саудовской Аравии и хочет бороться за место в старте "красных дьяволов".

Напомним, ранее сообщалось, что у у Манчестер Юнайтед появился новый совладелец.

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