Щасливого Різдва: Миколенко снялся в рождественском ролике Эвертона
Мерсисайдский Эвертон снял рождественский ролик для своих фанатов.
По задумке видео футболисты и футболистки "ирисок" пожелали счастливого Рождества болельщикам клуба на родных для себя языках.
Безусловно, главную роль в видео отыграли англоязычные игроки и главный тренер мужской команды Шон Дайч, однако, в съемке также принял участие и Виталий Миколенко, оставивший свое пожелание на украинском языке.
Up The Festive Toffees! ✊— Everton (@Everton) December 25, 2023
A Christmas message to Evertonians around the world from our boys and girls in blue. 🎅💙 pic.twitter.com/7Isum2OvVx
Напомним,р анее сообщалось, что украинский защитник попал в команду лучших футболистов АПЛ по итогам первой половины сезона.
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