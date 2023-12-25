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Щасливого Різдва: Миколенко снялся в рождественском ролике Эвертона

Футболисты и футболистки мерсисайдцев поздравили фанатов с праздником на родных языках.
Сегодня, 13:58
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Мерсисайдский Эвертон снял рождественский ролик для своих фанатов.

По задумке видео футболисты и футболистки "ирисок" пожелали счастливого Рождества болельщикам клуба на родных для себя языках. 

Безусловно, главную роль в видео отыграли англоязычные игроки и главный тренер мужской команды Шон Дайч, однако, в съемке также принял участие и Виталий Миколенко, оставивший свое пожелание на украинском языке.

Напомним,р анее сообщалось, что украинский защитник попал в команду лучших футболистов АПЛ по итогам первой половины сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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