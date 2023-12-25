Щасливого Різдва: Миколенко снялся в рождественском ролике Эвертона

Футболисты и футболистки мерсисайдцев поздравили фанатов с праздником на родных языках.

Мерсисайдский Эвертон снял рождественский ролик для своих фанатов.

По задумке видео футболисты и футболистки "ирисок" пожелали счастливого Рождества болельщикам клуба на родных для себя языках.

Безусловно, главную роль в видео отыграли англоязычные игроки и главный тренер мужской команды Шон Дайч, однако, в съемке также принял участие и Виталий Миколенко, оставивший свое пожелание на украинском языке.

Up The Festive Toffees! ✊



A Christmas message to Evertonians around the world from our boys and girls in blue. 🎅💙 pic.twitter.com/7Isum2OvVx — Everton (@Everton) December 25, 2023

Напомним,р анее сообщалось, что украинский защитник попал в команду лучших футболистов АПЛ по итогам первой половины сезона.

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