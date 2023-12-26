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Атлетико не сможет никого подписать этой зимой из-за финансовых проблем

В связи с этим столичный клуб будет считать "трансфером" возвращение игрока после травмы.
Сегодня, 14:28
Диего Симеоне / Getty Images
Диего Симеоне / Getty Images

Атлетико будет сложно подписать игрока во время зимнего трансферного окна, поскольку финансовое положение клуба затрудняет прибытие любого игрока в январе, сообщает AS.

По информации издания, единственным "трансфером" мадридского коллектива станет возвращение молодого Пабло Барриоса, который должен вернуться в январе после травмы колена.

Испанский хавбек был очень важным игроком для главного тренера "матрасников" Диего Симеоне в первой части сезона. Аргентинец наигрывал 20-летнего игрока на месте Коке, видя в нем будущую замену капитану клуба.

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В нынешнем сезоне Пабло Барриос провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Ла Лига

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