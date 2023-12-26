Севилья и два клуба Серии А заинтересованы в одноклубнике Забарного
Севилья и два неназванные клуба итальянской Серии А хотели бы заполучить хавбека Борнмута Хамеда Траоре.
По информации Николо Скиры, эти клубы рассматривают вариант, при котором 23-летний ивуариец будет арендован с правом выкупа.
Стоит отметить, что Траоре перебрался в Борнмут лишь прошлым летом. За его трансфер "вишни" заплатили Сассуоло 25,6 миллиона евро.
Однако в нынешнем сезоне футболист принял участие лишь в шести матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет один гол. А потому Борнмут наверняка захочет вернуть вложенные в этот переход средства.
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Ранее стало известно, что бывший спортивный директор Милана Фредерик Массара может вернуться в Рому, получив там аналогичную должность.
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