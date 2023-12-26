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Романтическая прогулка: Цыганков с возлюбленной прилетели в Лондон

Пара насладилась отдыхом во время межсезонья в Испании.
Сегодня, 20:00
Виктор Цыганков с супругой / instagram.com/viktortsygankov
Виктор Цыганков с супругой / instagram.com/viktortsygankov

Полузащитник сборной Украины и Жироны Виктор Цыганков отправлися в краткосрочный отпуск в Лондон (Великобритания).

Вместе с футболистом поехала и его супруга Романа.

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Пара совершила романтическую прогулку по достопримечательностей города.

В этом сезоне Ла Лиги Цыганков провел 14 матчей, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Виктор подорожал в цене после успешных выступлений в испанском клубе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков

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