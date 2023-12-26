Романтическая прогулка: Цыганков с возлюбленной прилетели в Лондон
Пара насладилась отдыхом во время межсезонья в Испании.
Полузащитник сборной Украины и Жироны Виктор Цыганков отправлися в краткосрочный отпуск в Лондон (Великобритания).
Вместе с футболистом поехала и его супруга Романа.
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Пара совершила романтическую прогулку по достопримечательностей города.
В этом сезоне Ла Лиги Цыганков провел 14 матчей, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Виктор подорожал в цене после успешных выступлений в испанском клубе.
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