Бернли - Ливерпуль 0:2: обзор матча и результат игры 26.12.2023
"Красные" с проблемной обороной добыли важную победу.
Во вторник, 26 декабря, в рамках 19-го тура АПЛ Бернли принимал Ливерпуль. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.
Первый гол в данной встрече забил форвард Дарвин Нуньес. Уругваец отличился уже на шестой минуте игры. Второй мяч пришелся на 90-ю минуту, автором которого стал Диогу Жота.
Таким образом, после 19-ти туров АПЛ Бернли идет на 19-м месте с 11-ю баллами.
В свою очередь Ливерпуль поднялся на первую строчку, набрав 42 очка.
Статистика матча Бернли - Ливерпуль 19-го тура чемпионата Англии
Бернли - Ливерпуль 0:2
Голы: Нуньес, 6, Жота, 90
Ожидаемые голы (xG): 0.60 - 1.64
Владение мячом: 30% - 70%
Удары: 8 - 19
Удары в створ: 0 - 10
Угловые: 4 - 4
Фолы: 7 - 8
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