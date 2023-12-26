Бернли - Ливерпуль 0:2: обзор матча и результат игры 26.12.2023

Во вторник, 26 декабря, в рамках 19-го тура АПЛ Бернли принимал Ливерпуль. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Первый гол в данной встрече забил форвард Дарвин Нуньес. Уругваец отличился уже на шестой минуте игры. Второй мяч пришелся на 90-ю минуту, автором которого стал Диогу Жота.

Таким образом, после 19-ти туров АПЛ Бернли идет на 19-м месте с 11-ю баллами.

В свою очередь Ливерпуль поднялся на первую строчку, набрав 42 очка.

Статистика матча Бернли - Ливерпуль 19-го тура чемпионата Англии

Бернли - Ливерпуль 0:2

Голы: Нуньес, 6, Жота, 90

Ожидаемые голы (xG): 0.60 - 1.64

Владение мячом: 30% - 70%

Удары: 8 - 19

Удары в створ: 0 - 10

Угловые: 4 - 4

Фолы: 7 - 8

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