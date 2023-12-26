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Голкипер Фулхэма толкнул болбоя Борнмута - он избежал удаления

Бернд Лено мог стать участником громкого скандала.
Вчера, 23:30
Бернд Лено / Getty Images
Бернд Лено / Getty Images

В рамках 19-го тура чемпионата Англии Фулхэм проиграл Борнмуту (0:3).

На 75-й минуте вратарь гостей Бернд Лено толкнул одного из болбоев, когда забирал мяч.

До этого момента у немца была желтая, но рефери не стал показывать футболисту вторую желтую.

После поединка Бернд извинился перед болбоем и обнял его. 

Ранее сообщалось, что жена Икарди оригинально поддержала мужа после скандала в турецком дерби.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут фулхэм Бернд Лено

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