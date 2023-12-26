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Борнмут - Фулхэм 3:0: обзор матча и результат игры 26.12.2023

"Вишни" добыли очередные три очка.
Сегодня, 18:55
Борнмут - Фулхэм / Getty Images
Борнмут - Фулхэм / Getty Images

Во вторник, 26 декабря, в рамках 19-го тура АПЛ Борнмут принимал Фулхэм. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

На 44-й минуте Джастин Клюйверт своим голом вывел команду вперед, в середине второго тайма Доминик Соланке с пенальти, а Луис Синистерра установил финальный результат.

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Отметим, украинский защитник "вишен" Илья Забарный провел на поле все 90 минут, не отличившись результативными действиями.

Таким образом после 19-ти туров Борнмут занимает десятое место с 25-ю очками, а Фулхэм идет на 13-й строчке, набрав 21 балл.

Статистика матча Борнмут - Фулхэм 19-го тура чемпионата Англии

Борнмут - Фулхэм 3:0

Голы: Клюйверт, 44, Соланке, 62 пенальти, Синистерра, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 1.75 - 0.25
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 16 - 8
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 6 - 5
Фолы: 9 - 10

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут фулхэм АПЛ

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