Арсенал определился с трансферными планами на январь
Серьезных трансферов не стоит ожидать.
Лондонский Арсенал определился с трансферными планами на январь, пишет The Athletic.
Зимой "канониры" отдадут предпочтение укреплению обороны, но также могут рассмотреть и пару полузащитников.
При этом в шорт-листе Арсенала находятся Матейс Де Лигт и Нико Шлоттербек, но никого из них клуб не планирует пытаться купить сейчас. В приоритете арендные соглашения.
Также Артета и его штаб внимательно следят за успехами 17-летнего Йоррела Хато в Аяксе, однако и его сейчас подписывать не будут. Клуб хочет получить недорогого и опытного защитника.
Ранее также сообщалось, что Арсенал заинтересован в приобретении Салаха.
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