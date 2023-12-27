Лондонский Арсенал определился с трансферными планами на январь, пишет The Athletic.

Зимой "канониры" отдадут предпочтение укреплению обороны, но также могут рассмотреть и пару полузащитников.

При этом в шорт-листе Арсенала находятся Матейс Де Лигт и Нико Шлоттербек, но никого из них клуб не планирует пытаться купить сейчас. В приоритете арендные соглашения.

Также Артета и его штаб внимательно следят за успехами 17-летнего Йоррела Хато в Аяксе, однако и его сейчас подписывать не будут. Клуб хочет получить недорогого и опытного защитника.

Ранее также сообщалось, что Арсенал заинтересован в приобретении Салаха.

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