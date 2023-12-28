Новичок Барселоны высказался об адаптации в клубе

Для Жоау Канселу данный процесс прошел очень легко.

Защитник каталонской Барселоны Жоау Канселу прокомментировал процесс своей адаптации в команде.

По словам Канселу, ему было легко освоиться в команде, ведь клуб ему действительно нравится.

"Я всегда был фанатом Барселоны.

Я вырос, наблюдая за игрой Барселоны. Мне было легко адаптироваться, потому что мне очень нравится этот клуб.

Мне очень нравится динамика клуба, и мне было легко, очень легко адаптироваться здесь", - цитирует слова португальца итальянский журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на 1Para1 Podcast.

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