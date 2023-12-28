Клубы Серии А обяжут отказаться от Суперлиги, чтобы получить лицензию на следующий сезон

Итальянская федерация футбола утвердила новую систему лицензирования команд, пишет Calcio e Finanza.

Теперь клубы Серии А должны будут не только подать заявку на участие в чемпионате, но и подписать обязательство не участвовать в турнирах, которые не признаны УЕФА и ФИФА.

Фактически, клубы должны отказаться от Суперлиги, чтобы получить лицензии на сезон-2024/25.

Ранее также сообщалось, что Ювентус занял выжидательную позицию касательно Суперлиги.

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