Экс-скаут Арсенала рассказал, что клуб пытался подписать Мбаппе еще в 2016 году

Но время было выбрано неподходящее.

Бывший скаут Арсенала признался, что клуб пытался заполучить Килиана Мбаппе еще в 2016 году, пишет Metro.

Тогда Арсен Венгер, Ричард Лоу и скаут Жиль Гриманди отправились на юг Франции убедить Килиана перейти в Арсенал.

Однако, как признается, Гриманди, время вышло неудачным. "Канониры" потерпели два поражения подряд и мало что могли предложить французу.

Мы пытались его убедить, но, думаю, это для нас было не самое подходящее время. Встреча состоялась через день после домашнего поражения от Суонси в чемпионате, которое следовало за проигрышем на Олд Траффорд. Мы пытались и, думаю, были не так далеки от того, чтобы заполучить Килиана, но он отказал нам и заключил новый контракт с Монако. Я бы сказал, что за 15 лет работы скаутом Арсенала это мое главное разочарование – не суметь убедить Мбаппе перейти к нам.

Ранее также сообщалось, что легенда Тоттенхэма может отправиться в МЛС.

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