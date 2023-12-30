Тренер Наполи раскритиковал судейство в матче с Монцой

Главный тренер Наполи Вальтер Маццарри высказался о потере очков в матче против Монцы (0:0).

"Давайте будем говорить как есть и не ворошить прошлое. Сегодня у нас было шесть верных голевых моментов, но мяч не шел в ворота.

Кварацхелию и Осимхена постоянно провоцируют, и вы, журналисты, должны показывать, что происходит. Покажите, как их держат и толкают на протяжении 20 минут – и никто не получает желтой! И как тут стерпеть".

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"Мы в странной ситуации, нам не хватает ясности ума – Ангисса, Кварацхелия и Гаэтано били в упор, но попадали во вратаря. Покажите, что сделали с Кварацхелией – его держали пять минут, а потом тренера удалили. Поэтому я так зол", – сказал Маццарри в интервью Football Italia.

Напомним, после 18-ти туров Наполи занимает седьмое место, набрав 28 очков.

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