Президент Наполи: Неудачи клуба - это моя вина и никого больше

Не сумев обыграть Монцу (0:0) в рамках 18-го тура итальянской Серии А, Наполи продолжает идти вне зоны еврокубков - и это после сезона, по итогам которого клуб стал чемпионом.

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис прокомментировал выступления своей команды в нынешнем сезоне, взяв всю вину за провал на себя.

"Это только моя ответственность, моя вина. Игроки и тренеры не ответственны за этот сезон, все на мне", - цитирует итальянца Фабрицио Романо.

"Я вышел сюда, чтобы извиниться перед фанатами Наполи за этот сезон. Мы исправим ситуацию, подписав игроков в январе".

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Напомним, что одним из приобретений Наполи может стать полузащитник Шахтера Георгий Судаков, на которого также претендует Ювентус.

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