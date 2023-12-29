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Президент Наполи: Неудачи клуба - это моя вина и никого больше

Аурелио Де Лаурентис анонсировал зимние трансферы, который должны помочь клубу исправит ситуацию.
Вчера, 23:12
Аурелио Де Лаурентис / Getty Images
Аурелио Де Лаурентис / Getty Images

Не сумев обыграть Монцу (0:0) в рамках 18-го тура итальянской Серии А, Наполи продолжает идти вне зоны еврокубков - и это после сезона, по итогам которого клуб стал чемпионом.

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис прокомментировал выступления своей команды в нынешнем сезоне, взяв всю вину за провал на себя.

"Это только моя ответственность, моя вина. Игроки и тренеры не ответственны за этот сезон, все на мне", - цитирует итальянца Фабрицио Романо.

"Я вышел сюда, чтобы извиниться перед фанатами Наполи за этот сезон. Мы исправим ситуацию, подписав игроков в январе".

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Напомним, что одним из приобретений Наполи может стать полузащитник Шахтера Георгий Судаков, на которого также претендует Ювентус.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Аурелио Де Лаурентис Серия А

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