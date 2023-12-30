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Барселона не сможет зимой позволить себе покупку хавбека Жироны

Гарсия останется в стане "бело-красных".
Сегодня, 13:49
Алейш Гарсия / Getty Images
Алейш Гарсия / Getty Images

Барселона сталкивается с трудностями в планах по приобретению хавбека Жироны Алеиша Гарсию в зимнее трансферное окно.

По информации издания As, несмотря на то что 26-летний испанец является приоритетной целью для каталонцев, его стоимость в размере 20 млн евро представляет собой проблему для каталонцев из-за финансовых трудностей.

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Кроме того, Жирона не планирует продавать ключевых игроков в середине сезона, что знатно затрудняет возможность осуществления трансфера.

В текущем сезоне на счету Гарсии три гола и четыре ассиста в 18 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жирона

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