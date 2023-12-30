Ювентус - Рома: результат матча

В субботу, 30 декабря, Ювентус принимал дома Рому.

Команды начали активно, осыпая друг друга градом атак, но ближе к голу была команда Моуринью, но мяч попал в штангу. Хотя по количеству опасных атак первый тайм остался за "бьянконери".

Второй тайм начался с бытрого гола Ювентуса, Рабьо наконец нашел брешь в обороне "волков". После этого Ювентус стал откровенно доигрывать, а Рома изо всех сил старалась отыграться. Увы, все попытки Дибалы отыскать лазейку не увенчались успехом, минимальная победа Ювентуса.

Статистика матча Ювентус - Рома 18-го тура чемпионата Италии

Ювентус - Рома 1:0

Гол: Рабьо, 61

Ожидаемые голы (xG): 1.22 - 0.41

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 13 - 11

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 2 - 2

Фолы: 15 - 14

Атаки: 99 - 107

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