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Милан с дублем Йовича уверенно прошел Кальяри в Кубке Италии

Очень уверенный матч от "россонери".
Вчера, 23:58
Лука Йович / Getty Images
Лука Йович / Getty Images

Во вторник, 2 января, Милан принимал дома Кальяри в рамках Кубка Италии.

Уже в самом начале матча случился небольшой скандал, когда рефери даже после просмотра єпизода отказался ставить пенальти в ворота Милана. А уже спустя 20 минут довольно серой игры Миалн открыл счет, отличился Лука Йович. Еще до конца первого тайма сербский форвард удвоил преимущество Милана.

Второй тайм начался с еще одного гола "россонери", и победитель матча стал, в целом, очевиден. Под конец матча Ацци красивейшим ударом забил гол престижа, но который ответил Леау, доведя счет до разгромного.

Статистика матча Милан - Кальяри 1/8 финала Кубка Италии

Милан - Кальяри 4:1
Голы: Йович, 29, 42, Траоре, 50, Леау, 90+1 - Ацци, 88

Ожидемые голы (xG): 1.56 - 0,59
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 14 - 8
Удары в створ: 7 - 3
Фолы: 10 - 15

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан кальяри

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