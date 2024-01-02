Милан с дублем Йовича уверенно прошел Кальяри в Кубке Италии
Во вторник, 2 января, Милан принимал дома Кальяри в рамках Кубка Италии.
Уже в самом начале матча случился небольшой скандал, когда рефери даже после просмотра єпизода отказался ставить пенальти в ворота Милана. А уже спустя 20 минут довольно серой игры Миалн открыл счет, отличился Лука Йович. Еще до конца первого тайма сербский форвард удвоил преимущество Милана.
Второй тайм начался с еще одного гола "россонери", и победитель матча стал, в целом, очевиден. Под конец матча Ацци красивейшим ударом забил гол престижа, но который ответил Леау, доведя счет до разгромного.
Статистика матча Милан - Кальяри 1/8 финала Кубка Италии
Милан - Кальяри 4:1
Голы: Йович, 29, 42, Траоре, 50, Леау, 90+1 - Ацци, 88
Ожидемые голы (xG): 1.56 - 0,59
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 14 - 8
Удары в створ: 7 - 3
Фолы: 10 - 15
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!