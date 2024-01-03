Гринвуд получил красную карточку, послав судью нах*р
Однако тренер Хетафе не считает футболиста виноватым.
Мэйсон Гринвуд снова оказался в центре неприятной ситуации.
Во вторник, 2 января, Хетафе принимал дома Райо Вальекано. На 50-й минуте Мэйсон получил прямую красную карточку, а в протоколе судья указал, что игрок послал его нах*р.
Однако из игрока встпился главный тренер Хетафе Хорхе Бордалас, который заверил, что игрок не оскорблял судью.
"Гринвуд не говорит по-испански, он только сказал: "Какого х*ра?" Он ни в коем случае не оскорблял судью. На парне много фолили, и он таким образом это прокомментировал. Но он никого не оскорблял", – приводит слова наставника AS.
А в следующем матче Ли Лиги Роман Яремчук помог Валенсии обыграть Вильярреал.
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