Гринвуд получил красную карточку, послав судью нах*р

Мэйсон Гринвуд снова оказался в центре неприятной ситуации.

Во вторник, 2 января, Хетафе принимал дома Райо Вальекано. На 50-й минуте Мэйсон получил прямую красную карточку, а в протоколе судья указал, что игрок послал его нах*р.

Однако из игрока встпился главный тренер Хетафе Хорхе Бордалас, который заверил, что игрок не оскорблял судью.

"Гринвуд не говорит по-испански, он только сказал: "Какого х*ра?" Он ни в коем случае не оскорблял судью. На парне много фолили, и он таким образом это прокомментировал. Но он никого не оскорблял", – приводит слова наставника AS.

А в следующем матче Ли Лиги Роман Яремчук помог Валенсии обыграть Вильярреал.

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