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Друг Месси отказался от перехода в Интер Майами

Рохо решил выступать на родине.
Сегодня, 13:20
Маркос Рохо / Getty Images
Маркос Рохо / Getty Images

Защитник Бока Хуниорс Маркос Рохо отказался от перехода в Интер Майами. Об этом сообщает издание TyC Sports.

Лионель Месси уговаривал своего товарища перебраться в МЛС, но тот ответил отказом. Рохо хочет полностью отработать свой контракт с клубом.

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Напомним, договор 33-летнего игрока с Бока Хуниорс истекает зимой 2025 года.

В рамках местной лиги центрбек провел 13 матчей, не отличившись результативными действиями.

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