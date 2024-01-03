Друг Месси отказался от перехода в Интер Майами

Защитник Бока Хуниорс Маркос Рохо отказался от перехода в Интер Майами. Об этом сообщает издание TyC Sports.

Лионель Месси уговаривал своего товарища перебраться в МЛС, но тот ответил отказом. Рохо хочет полностью отработать свой контракт с клубом.

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Напомним, договор 33-летнего игрока с Бока Хуниорс истекает зимой 2025 года.

В рамках местной лиги центрбек провел 13 матчей, не отличившись результативными действиями.

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