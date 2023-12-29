Кривцову стоит беспокоиться? Интер Майами планирует подписать нового центрального защитника

По данным инсайдера Николо Скиры, во время зимнего трансферного окна Интер Майами усилиться линию оборону.

Основным приоритетом для клуба из Флориды является привлечение центрального защитника.

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Стоит отметить, что сейчас в составе Интер Майами выступает футболист сборной Украины Сергей Кривцов, который присоединился к команде в лишь начале текущего года.

В минувшем сезоне на счету 32-летнего центрбека один гол в 26 матчах МЛС.

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