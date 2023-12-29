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Кривцову стоит беспокоиться? Интер Майами планирует подписать нового центрального защитника

Клуб из МЛС хочет пополнить состав.
Сегодня, 19:21
Кривцов и Тэйлор / Getty Images
Кривцов и Тэйлор / Getty Images

По данным инсайдера Николо Скиры, во время зимнего трансферного окна Интер Майами усилиться линию оборону.

Основным приоритетом для клуба из Флориды является привлечение центрального защитника.

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Стоит отметить, что сейчас в составе Интер Майами выступает футболист сборной Украины Сергей Кривцов, который присоединился к команде в лишь начале текущего года.

В минувшем сезоне на счету 32-летнего центрбека один гол в 26 матчах МЛС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер майами

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