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Хави высказался о возможном подписании Холанда и Мбаппе

Испанец понимает, что денег на трансферы нет.
Сегодня, 18:18
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о возможном подписании нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

"Холанд или Мбаппе? К сожалению, мы не можем позволить себе таких игроков".

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"Я доволен теми футболистами, которые у меня есть. Нам нужно выйти на свой лучший уровень, потому что в этом клубе мы всегда должны быть на высоте", — сказал Хави в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, летом у Мбаппе заканчивается контракт с ПСЖ и нападающий станет свободным агентом.

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