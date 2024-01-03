Хави высказался о возможном подписании Холанда и Мбаппе

Испанец понимает, что денег на трансферы нет.

Главный тренер Барселоны Хави высказался о возможном подписании нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

"Холанд или Мбаппе? К сожалению, мы не можем позволить себе таких игроков".

Читай также: Барселона не сможет зимой позволить себе покупку хавбека Жироны

"Я доволен теми футболистами, которые у меня есть. Нам нужно выйти на свой лучший уровень, потому что в этом клубе мы всегда должны быть на высоте", — сказал Хави в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, летом у Мбаппе заканчивается контракт с ПСЖ и нападающий станет свободным агентом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!