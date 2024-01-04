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Холанд возобновил тренировки в общей группе

Бомбардир Манчестер Сити близок к возвращению на поле после травмы стопы.
Сегодня, 15:05
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд в ближайшее время должен вернуться в игру после месячного пребывания в лазарете из-за травмы стопы.

23-летний форвард восстановился от повреждения и приступил к тренировкам в общей группе.

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"Горожане" на своем официальном сайте опубликовали фото с последнего занятия, в ходе которого норвежец работал вместе с партнерами по команде.

Источник: mancity.com

Источник: mancity.com

Напомним, что в последний раз Холанд выходил на поле в матче Премьер-лиги с Астон Виллой (0:1) 6 декабря.

В нынешнем сезоне нападающий провел за Манчестер Сити во всех турнирах 22 поединка, в которых забил 19 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о текущей кадровой ситуации в команде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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