ПСЖ рискует потерять до конца сезона ключевого защитника

Основной защитник ПСЖ Милан Шкриньяр на длительный срок угодил в лазарет французского клуба.

Накануне словацкий центрбек получил травму в матче за Суперкубок Франции с Тулузой (2:0), из-за чего был вынужденно заменен на 71-й минуте поединка.

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Как сообщает RMC Sport, 28-летний футболист прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали серьезное повреждение голеностопа левой ноги.

Ожидается, что защитник пропустит несколько месяцев, а если ему потребуется операция, он может остаться вне игры до конца сезона.

Напомним, что минувшим летом Шкриньяр перешел в ПСЖ из миланского Интера на правах свободного агента. В составе парижской команды словак провел в этом сезоне 23 матча во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.

Напомним, ранее ПСЖ объявил о покупке бразильского защитника.

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