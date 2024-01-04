Хавбек Полесья: Хочется закончить чемпионат с медалями

Полузащитник житомирского Полесья Богдан Кушниренко рассказал о задаче клуба на вторую часть текущего сезона УПЛ.

По словам украинского футболиста, амбициозному новичку чемпионата Украины хочется закончить данную кампанию в тройке призеров.

"Сейчас я уже готовлюсь ко второй части чемпионата. Отдохнуть удалось, но все равно в голове - второй круг. Хочется достичь тех поставленных целей, которые перед нами стоят. Поэтому я могу сказать, что с нетерпением жду возвращения чемпионата и хочется завершить его с медалями", - сказал Кушниренко.

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Также Богдан выделил главных конкурентов своего клуба.

"Перед началом сезона все тоже думали и говорили, что будет сложно: мы новички, всего лишь первый сезон в УПЛ, но видите, что все не так страшно. С каждой командой можно играть, показывать хороший футбол и получать хороший результат. Все зависит от нас, от нашей головы, от того, как мы будем выходить на каждую следующую игру, как мы будем анализировать будущих соперников, настраиваться на них. Считаю, что нет ничего страшного. Надо верить друг в друга и не смотреть, кто напротив.

Относительно конкурентов: конечно же, первая пятерка, которая сложилась, все могут побороться как за первое место, так и оказаться на пятом. Но не следует недооценивать команды, которые идут на шестом и седьмом местах. Вспомним тот сезон, когда Александрия занимала пятое место, если не ошибаюсь, Ворскла была на шестом, был отрыв что-то в очков 12, но в конце сезона именно Ворскла получила путевку в Евросезон. Поэтому не следует недооценивать команды. Но я думаю, что самая интересная борьба будет между той пятеркой, которая сейчас есть. Интрига может быть до последних туров, но тем интереснее смотреть", - резюмировал игрок.

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